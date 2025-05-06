Экс-глава британской разведки: Нет никаких признаков, что Путин будет отступать

Елена Острякова.  
06.05.2025 16:57
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Россия сможет продолжать боевые действия на Украине еще полтора года.

Об этом бывший генеральный директор секретной разведывательной службы Великобритании Алекс Янгер заявил в интервью британскому подкасту Leading, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия сможет продолжать боевые действия на Украине еще полтора года. Об этом бывший генеральный...

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«Путин сделал ставку на войну. Он изменил структуру своей экономики. Можно спорить, насколько это устойчиво. Немногие считают, что он сможет продолжать в том же духе больше полутора лет, прежде чем начнет отступать. Пока ничего подобного не происходит», – сказал Янгер.

Он считает, что ЕС нужно изменить структуру своей экономики.

«Будем ли мы менять структуру экономики. Нам не нужно переходить на военные рельсы. Если бы мы все потратили по 3% ВВП, мы бы сравнялись с Россией. Но мы должны что-то сделать, – сказал Янгер.

При этом он не ожидает «российской агрессии» в Европе.

«Если Путин одержит победу в Украине, он станет еще более дерзким. Но он уже навлек на свой народ ужасные последствия и должен убедиться, что это выглядит оправданным. Он стремится опровергнуть то, что он считает недобросовестностью Запада и несправедливым порядком в Европе. Я думаю, что российской армии потребуется как минимум 5 лет, чтобы нарастить свой потенциал и получить возможность проводить военные операции за пределами страны», – сказал Янгер.

Он прогнозирует, что РФ будет вести гибридную войну, задействовав русскоязычные общины, поскольку «Путин очень хорош в том, что ищет слабые места и добивается успеха».

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