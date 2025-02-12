Экс-администратор Порошенко: Всё пропало, Путин пробивает международную изоляцию
Освобождение Кремлём американского заключенного Марка Фогеля грозит самыми катастрофическими последствиями для Украины, вплоть до «детоксикации» Путина в глазах американцев и даже визита спецпосланника Трампа Кита Келлога в Москву.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший представитель Украины при ЕС, замглавы администрации президента времён Петра Порошенко Константин Елисеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Поэтому и демонстрируют так называемую конструктивность и готовность Путина к определённым переговорам. И Фогель в этом плане – пробный камень для переговоров.
Очевидно, Путин ожидает дальнейшие конструктивные – читай, уступки со стороны американской стороны, и целиком возможно, что они их будут ожидать взамен на так называемый жест доброй воли. И нужно бояться, что, не дай бог, это будет смена подходов Вашингтона к Москве, и нам нужно этому активно противодействовать!
Очень боюсь, что освобождение Фогеля однозначно детоксицирует Путина и Россию в глазах американских граждан. Это очень плохо. Мы видим, что таким образом Путин пробивает международную изоляцию, в которую нам удалось его загнать вместе с нашими партнёрами, вместе с предыдущей администрацией Байдена на протяжении последних двух с половиной лет.
К сожалению, сегодня эта изоляция пробивается Путиным, и Трамп принимает в этом активное участие», – сокрушался Елисеев.
«Особенно на фоне контакта Трампа с Путиным, на фоне освобождения американского заложника, я думаю, что Келлог решит поехать также и в российскую столицу. Потому что по состоянию на сегодня ключевая цель – это подготовить план и представить его на утверждение Трампу.
В этой связи есть ключевая дата (это моё мнение), на которую нужно ориентироваться – это следующий саммит НАТО, который пройдёт в июне в Нидерландах», – предупредил экс-чиновник.
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