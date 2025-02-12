Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За передачу островов Чагос Маврикию выступают те же люди, которые поддерживают действия России на Украину.

Об этом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил сегодня на Всемирном правительственном саммите в Дубае, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Это лейбористское правительство не в своем уме. Они обложили бизнес еще 22 млрд фунтов налогов и в то же время согласились заплатить Маврикию 18 млрд фунтов за право владения островами Чагос, которые и так принадлежат Великобритании. Мы должны оставить их себе. Они были британскими с 1814 года и перестали только потому, что в международной комиссии одна из судей китаянка призвала вернуть их и фактически поддерживает вторжение Путина в Украину», – сказал Джонсон.

Соглашение о передаче суверенитета над архипелагом Чагос Маврикию было заключено 3 октября 2024 года. Под контролем Великобритании остается остров Диего-Гарсия, на котором находится британо-американская военная база.