Джонсон связал с Украиной утрату Британией колониальных владений в Индийском океане

Елена Острякова.  
12.02.2025 14:21
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Дзен, Политика, Россия, Украина


За передачу островов Чагос Маврикию выступают те же люди, которые поддерживают действия России на Украину.

Об этом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил сегодня на Всемирном правительственном саммите в Дубае, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За передачу островов Чагос Маврикию выступают те же люди, которые поддерживают действия России на...

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«Это лейбористское правительство не в своем уме. Они обложили бизнес еще 22 млрд фунтов налогов и в то же время согласились заплатить Маврикию 18 млрд фунтов за право владения островами Чагос, которые и так принадлежат Великобритании. Мы должны оставить их себе. Они были британскими с 1814 года и перестали только потому, что в международной комиссии одна из судей китаянка призвала вернуть их и фактически поддерживает вторжение Путина в Украину», – сказал Джонсон.

Соглашение о передаче суверенитета над архипелагом Чагос Маврикию было заключено 3 октября 2024 года. Под контролем Великобритании остается остров Диего-Гарсия, на котором находится британо-американская военная база.

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