Джеффри Сакс: С таким настроем перед Аляской – Россия продолжит боевые действия и будет побеждать

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пока что настрой западных элит не учитывает главные требования России, а потому Москва вряд ли остановит СВО на Украине.

Об этом в эфире Times of India заявил американский профессор, экономист Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.