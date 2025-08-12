Джеффри Сакс: С таким настроем перед Аляской – Россия продолжит боевые действия и будет побеждать
Пока что настрой западных элит не учитывает главные требования России, а потому Москва вряд ли остановит СВО на Украине.
Об этом в эфире Times of India заявил американский профессор, экономист Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это часть стратегии Путина и России – выиграть войну на поле боя. Они готовы прекратить войну на четко оговоренных условиях, а не на основе перемирия, которое ничего не решает.
Странно, что призыв к безоговорочному прекращению огня стал объединяющим лозунгом сторонников войны. Это значит, что Макрон, Мерц, Стармер и неоконсерваторы в США не хотят говорить о первопричинах войны. Они видят, что Россия побеждает на поле боя, и хотят, чтобы это поле боя стабилизировалось, но не хотят разбираться в причинах.
Я не думаю, что Россия заинтересована в этом или будет действовать таким образом. Русские уже много лет говорят о том, что нужно устранить первопричины: «Мы не хотим, чтобы НАТО было у наших границ, мы не хотим, чтобы американские ракетные системы были у наших границ, мы хотим чувствовать себя в безопасности в нашем регионе. Дайте нам это, и война прекратится».
Если США не предложат что-то более фундаментальное в отношении причин войны, Россия продолжит боевые действия и будет побеждать», – заявил Сакс.