Джеффри Сакс: С таким настроем перед Аляской – Россия продолжит боевые действия и будет побеждать

Анатолий Лапин.  
12.08.2025 09:04
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1738
 
Пока что настрой западных элит не учитывает главные требования России, а потому Москва вряд ли остановит СВО на Украине.

Об этом в эфире Times of India заявил американский профессор, экономист Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это часть стратегии Путина и России – выиграть войну на поле боя. Они готовы прекратить войну на четко оговоренных условиях, а не на основе перемирия, которое ничего не решает.

Странно, что призыв к безоговорочному прекращению огня стал объединяющим лозунгом сторонников войны. Это значит, что Макрон, Мерц, Стармер и неоконсерваторы в США не хотят говорить о первопричинах войны. Они видят, что Россия побеждает на поле боя, и хотят, чтобы это поле боя стабилизировалось, но не хотят разбираться в причинах.

Я не думаю, что Россия заинтересована в этом или будет действовать таким образом. Русские уже много лет говорят о том, что нужно устранить первопричины: «Мы не хотим, чтобы НАТО было у наших границ, мы не хотим, чтобы американские ракетные системы были у наших границ, мы хотим чувствовать себя в безопасности в нашем регионе. Дайте нам это, и война прекратится».

Если США не предложат что-то более фундаментальное в отношении причин войны, Россия продолжит боевые действия и будет побеждать», – заявил Сакс.

