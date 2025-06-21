До 300 танков в год – на Западе оценили пределы возможностей российской оборонки

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Базирующаяся в ЕС антироссийская экспертная группа Conflict Intelligence Team (CIT) пересмотрела в сторону резкого повышения оценки способности российской экономики к выпуску новых и модернизации старых танков Т-90М, сообщает журнал The Economist.

Ранее эксперты этого американского издания предполагали, что Россия может ежегодно выпускать около 30 новых Т-90М и модернизировать около 60.

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В то же время, анализ открытых данных экспортного производства «Уралвагонзавода» свидетельствует, что в прошлом году он мог выпускать около 250 танков. И это – утверждают эксперты – в десятки раз больше, чем предыдущие оценки.

Хотя по официальным сообщениям в 2024 году было произведено лишь около 30 новых Т-90М, в CIT обращают внимание, что реальные масштабы значительно больше.

Согласно OSINT-данным (Oryx, WarSpotting), в начале 2022 года русская армия имела 65-85 танков Т-90М и 370-380 единиц более старых модификаций.

По оценкам аналитиков, производство Т-90М в 2022 году составило 60-70 единиц. В 2023 году объемы выросли до 140-180 танков в год, а к 2024 году превысить 250, возможно, даже 300 танков в год.

Выявленные западными аналитиками тендеры за 2023-2024 годы свидетельствуют о том, что завод активно занимается расширением производства корпусов для производства новых танков.

В то же время, аналитики считают, что российская танкостроительная промышленность уже достигла своего пика по финансированию и человеческим ресурсам.

«Дальнейший рост потребует серьезных инвестиций в новые линии и современное оборудование. А работающее оборудование изнашивается из-за непрерывной работы. В сложившейся ситуации жесткие международные санкции могут стать ключевым фактором в сдерживании дальнейшего роста российской оборонной промышленности», – говорится в публикации.

Собственно, в таких советах тоже нет ничего нового. За годы СВО на Западе не родили никаких других идей, кроме как дущить российскую экономику санкциями. Однако такая политика, как выяснилось, тоже имеет свой потолк и упирается в политическую рассогласованность действий разных мировых игроков.

В самой же России, в условиях растущей угрозы вторичных санкций и трудностей в их обходе, судя по последнему выступлению Владимира Путина на ПМЭФ-2025, явно взяли курс на конвергенцию гражданского и военного секторов экономики. Во всяком случае, именно так следует расценивать установку на то, чтобы «там, где возможно, добиваться сопряжения гражданского сектора и ВПК, налаживать выпуск продукции двойного назначения и уходить от деления промышленности на военный и гражданский сектор», чтобы решать как военные, так и мирные технологические задачи.