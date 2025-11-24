Украина терпит поражение сразу – на военном, экономическом и дипломатическим фронте.

Об этом на канале «Редакция» заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«За последний месяц ярко проявилось то, что мы называем нелинейностью военных действий. Это не арифметическая зависимость, когда постепенно улучшается или ухудшается ситуация. Это рваная кривая, которая вдруг неожиданно сейчас на наших глазах ускорилась.

Уже несколько дней идёт наступление в Северске. И неожиданно на второй день российские войска рапортуют прямо из центра города, а до этого много месяцев был спящий участок. Это ещё один очередной очаг, о котором будут говорить в ближайшие недели совершенно точно.

Плюс к этому… всё идёт к финалу в районе Покровска-Мирнограда. Ну и так называемый «Дальневосточный экспресс», потому что там в составе группировки войск Восток очень много частей с Дальнего Востока.

Они идут и идут, захватывая один за другим участки безостановочно, как по расписанию. Уже прошли за спину защитникам Гуляй-Поля, дальше будет район Орехова, и Запорожье», – сказал Ширяев.