Если страны Европы и Украина добьются срыва переговоров на Аляске, это будет выгодно для РФ. В таком случае она продолжит наступать и возьмет себе больше, чем внесенные в Конституцию территории.

Об этом «Свободной прессе» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политик обратил внимание, что «Франция, Великобритания, Германия выставили условия, на которые никто не пойдет».