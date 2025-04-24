«Дипломатический тупик». В Раде обвиняют Зеленского в потере поддержки от США

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Politico пишет, что Владимир Зеленский сейчас пребывает под все более усиливающимся давлением внутри страны из-за мирных переговоров и сделки по полезным ископаемым с США.

«Президент Украины отчаянно пытается договориться с Россией и США о прекращении огня, но ему также предстоит убедить депутатов Верховной Рады утвердить это соглашение. Украинская оппозиция требует, чтобы Зеленский лично пришел в парламент и объяснил депутатам, что именно происходит с мирными переговорами и сделкой по полезным ископаемым с Соединёнными Штатами. Многие депутаты Верховной Рады, которым предстоит ратифицировать любые договорённости, после их подписания, чувствуют себя исключёнными из переговорного процесса. Они утверждают, что Зеленский и другие официальные лица, участвующие в переговорах, не делятся деталями и не обеспечивают должной коммуникации», – говорится в материале.

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Далее из текста становится понятно, кто именно в украинском политикуме послужил конфидентом для авторов материала.

«Фракция “Европейская солидарность» в Верховной Раде требует проведения внеочередного заседания парламента с участием Зеленского, на котором он должен озвучить план Украины по достижению мира и разъяснить детали переговорного процесса», — говорится в заявлении фракции партии, которую возглавляет бывший президент Пётр Порошенко.

Отмечается, что Украина с самого начала была фактически отстранена от международных переговоров о своём будущем — в первую очередь со стороны России и США. Сейчас Киев участвует в них активнее, но сталкивается с огромным давлением со стороны Москвы и Вашингтона, которые требуют болезненных уступок — как территориальных, так и в вопросе минеральных ресурсов.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украине придётся согласиться на отказ от части территорий, иначе США прекратят посредническую роль в переговорах. По его словам, конфликт должен быть «заморожен» на текущей линии фронта.

Американцы предложили признать Крым частью Российской Федерации. В ту же среду бывший президент Дональд Трамп резко отреагировал на нежелание Украины принять это требование. Американский план «на условиях — бери или уходи» не предусматривает никаких гарантий безопасности для Украины и включает пункт, позволяющий России управлять Запорожской АЭС и продавать энергию, как Украине, так и себе.

«Этот план поверг в шок украинских чиновников и депутатов, которые расценивают его как капитуляцию перед агрессором», – говорится в статье.

«Украина готова к переговорам, но не к капитуляции.Никакого соглашения, которое укрепит позиции России и даст ей возможность перегруппироваться и вернуться с ещё большей жестокостью, не будет. Мы никогда не признаем оккупацию Крыма. И если нам не дадут членства в НАТО, Украине потребуются обязательные гарантии безопасности — достаточно сильные, чтобы сдержать будущую агрессию, и достаточно чёткие, чтобы обеспечить прочный мир», — отреагировала на предложения американцев вице-премьер-министр Юлия Свириденко.

Впрочем, эти истеричные нотки власти не успокаивают украинскую оппозицию.

«Оппозиция хочет знать, как именно Зеленский и его команда намерены обеспечить мир. «Украинцы должны узнавать о ходе переговоров не из международных СМИ, не от госсекретаря Рубио и не от спецпредставителей Уиткоффа и Келлога, а от властей Украины», — требует депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

«Европейская солидарность» настаивает на том, чтобы Зеленский принял участие в специальной сессии парламента и представил депутатам чёткий план достижения мира, а также поделился деталями переговоров, пишет газета.

«В конце концов, это была инициатива самого Зеленского. Как это соглашение будет способствовать достижению мира и гарантиям безопасности? К сожалению, уже несколько месяцев официальные лица, делегированные Зеленским в переговорную группу, избегают контактов с парламентом», — указала Геращенко.

Также оппозиция в Раде обвиняет Зеленского в дипломатическом провале и считает, что Украине необходимо восстановить полноценную коммуникацию с администрацией Трампа, отношения с которой были серьёзно подорваны после жёсткой конфронтации в Белом доме. Без поддержки США Украине будет крайне сложно продолжать сопротивление России, считают в Раде.