«Даже жабы не должны квакать на месте Красной площади» – недобитый комполка ВСУ петушился в эфире
Украина якобы на протяжении столетий воюет с Россией, но регулярно ей проигрывает.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала ICTV заявил командир украинского 429-го полка беспилотных системы «Ахиллес» Юрий Федоренко.
«Кто-то считает, что этот конфликт идет с 2014 года. Да нет, исторических справок достаточно. Это база, которую должен знать каждый украинец. Мы воюем на протяжении столетий с Российской Федерацией. Все наши предки проиграли войну России, и Украина была так или иначе порабощена», – уверяет он.
Запутавшись в воображаемой статистике, боевик говорит, что на протяжении «столетних войн России против Украины» русские якобы «уничтожили 40 миллионов украинцев в течение столетия», а сейчас в стране проживает не более 3о миллионов. О том, что при Российской империи и СССР население Украины (Малороссии) постоянно росло, достигнув численности в 52 миллиона человек в 1991 году, Федоренко решил умолчать.
«Чтобы завершилась война с Россией, мы должны обеспечить тот результат, когда на месте Красной площади будут квакать жабы, а желательно, чтобы и жабы не квакали. То есть полное разрушение Российской Федерации», – трепался укро-нацист.
При этом он считает, что остальной мир не заинтересован в распаде ядерного государства на части.
«О чем мы можем сказать? Что Россия останется. А если Россия будет оставаться, то совершенно очевидно, что и война будет продолжаться. Даже если в 2026-м, 27-м или 28-м году горячая фаза войны завершится, угроза останется, потому что Россия – это империя», – резюмировал «историк» Федоренко.
