«Даже нефть по 5 долларов не остановит Россию» – беглый либерал
Китай или Индия могут вообще прекратить покупать российскую нефть – Москва все равно продолжит воевать.
Об этом в эфире киевской журналистки Людмилы Немыри заявил эмигрировавший в США бывший советник президента РФ, иноагент Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он процитировал слова президента США Дональда Трампа, сказавшего, что падение цен на нефть на 10 долларов якобы заставит Россию свернуть операцию на Украине. В связи этим гость эфира напомнил, что СССР в результате гитлеровского нападения потерял порядка 40% ВВП, но это не остановило войну и закончилось победой.
Иноагент добавил, что в сравнении с экономическими потерями СССР российские проблемы (сокращение темпов роста ВВП, увеличение бюджетного дефицита) в экономике крайне незначительны.
«И что, как это влияет на ведение военных действий Путина? Никак не влияет. Влияет, но ничтожно. […] Единственный способ остановить эту войну – это военный разгром агрессора. Никаких других способов нету. Ни 5 долларов за баррель, ни 10 долларов за баррель, ни десятипроцентный бюджетный дефицит, которого, естественно, сейчас нету, ни сокращение российского ВВП на 5, 10, 20%, которого тоже нет. Он продолжает расти», – сокрушается либерал.
Скептически относится он и к санкциям.
«Ни первичные санкции, ни вторичные санкции, ни третичные санкции, ни с участием Индии, ни с участием Китая, ни полная остановка российского экспорта. Это может чуть-чуть помочь прекращению войны, но никогда не остановит. Войну останавливает только военный разгром», – повторил Илларионов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: