«Давно не было таких темпов продвижения русских» – неонацист из 3-й штурмовой
На ряде участков фронта ВСУ уже не хватает сил, чтобы сдерживать наступление российской армии.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» завил подполковник сформированного из неонацистов «Азова» (запрещен в РФ) 3-го корпуса ВСУ Максим Жорин.
«Такой скорости продвижения противника за последние пару лет я даже и не помню. Давление чрезвычайно сильное. Русские силы перебрасывают. При этом наши силы достаточно напряжены. Не скажу, что нам прям хватает сил для того, чтобы сейчас все это сдерживать в полном объеме. Я думаю, что это видно, в принципе, тем, кто следит за картой. К сожалению, продвижение у противника есть», – жалуется неонацист.
Он признал, что ВС РФ существенно продвинулись в Запорожской и Днепропетровской областях.
«И это угрожающе. Надо понимать, что угроза заключается не в потере какого-то населенного пункта небольшого или поселка. Проблема глубже – противник постепенно улучшает свое уже не тактическое, а оперативное положение на этих направлениях. И оно не нашу пользу движется», – предупреждает нацист.
