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Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью немецким телеканалам ZDF и ARD .заявил, что Израиль, атакуя Иран выполняет «грязную работу» за весь Запад и призвал «быть благодарными израильтянам за это».

В эфире ZDF Мерц заявил, что благодарен Израилю за его действия против Ирана. «Это грязная работа, которую Израиль делает для нас всех», — цинично заявил канцлер и отметил то, что Запад «испытывает последствия» политики Тегерана.

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В интервью ARD Мерц обвинил иранские власти в распространении террора в мире. По его словам, режим мулл несет ответственность за теракты, убийства и поддержку радикальных группировок, таких как Хезболла и ХАМАС. Он подчеркнул, что нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года «никогда не было бы возможным без поддержки со стороны Тегерана».

«Я выражаю большое уважение тому, что израильская армия и руководство страны решились на решительные действия. Иначе мы, возможно, годами были бы свидетелями террора со стороны этого режима — и, возможно, уже с ядерным оружием в руках», — добавил он.

В интервью телеканалу ARD немецкий канцлер заявил, что в Иране правит «террористический режим» и отметил, что «Было бы хорошо, если бы ему пришел конец».

Высказывания Мерца прозвучали на фоне растущей напряженности между Израилем и Ираном, а также дискуссий в мире о путях реагирования на угрозы еще большей эскалации в регионе.

Тем временем, расхваленная Мерцем армия Израиля нанесла удар по объекту в Тегеране, где производят центрифуги для обогащения урана.

«В рамках усилий по противодействию иранскому проекту создания ядерного оружия ВВС Израиля нанесли удар по объекту, используемому для производства центрифуг в Тегеране, который был спроектирован для того, чтобы позволить иранскому режиму увеличить масштабы и скорость обогащения урана для создания ядерного оружия», – говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Из заявления израильских военных следует, что удар был нанесен по объекту, где производят сами центрифуги, а не по находящимся в эксплуатации.

Центрифуги — это обогащающие уран машины, которые могут использоваться как для производства топлива для электростанций, так и для создания ядерного оружия.

Даже незначительная неисправность центрифуг, например, отключение электричества, может привести к выходу центрифуги из-под контроля.

Агентство Bloomberg пишет о том, каким именно оружием США могут сокрушить Иран. Речь идет о сверхмощных бомбах для уничтожения бункеров – MOP (Massive Ordnance Penetrator (MOP), способных проникать в глубь земли на 60 метров и уничтожать хорошо укрепленные подземные объекты, такие, как ядерный объект в Фордо.

Аналитики отмечают, что возможное применение этих ресурсов станет одним из важнейших внешнеполитических решений действующей администрации США.

По данным Блумберга, к военным активам, которые уже доступны США в регионе или могут быть быстро вовлечены, относятся:

– бомбардировщики-невидимки B-2, способные нести по две сверхмощные бомбы MOP;

– ударные авианосные группы, включающие авианосцы USS Carl Vinson и USS Nimitz, крейсеры, ракетные эсминцы и авиацию;

– корабли противоракетной обороны класса Aegis в Средиземном море и Красном море;

– системы ПРО типа THAAD и SM-3;

– американские военные подразделения в регионе, включая морские и воздушные силы.

По словам чиновников США, уже сейчас некоторые из этих сил применяются в оборонных операциях — в частности, для перехвата иранских ракет, нацеленных на Израиль. В последние дни американские корабли выпустили десятки ракет-перехватчиков, а системы THAAD, по предварительным данным, уничтожали баллистические ракеты еще до достижения целей.