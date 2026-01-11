«Чудовищно недоиспользуем реки» – Караганов призвал превратить Россию в транспортный хаб

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

России нужно развивать транспортные логистические коридоры в направлении «Север-Юг», она запоздала с этим на несколько десятилетий. При этом, для того, чтобы стать удобным транспортным хабом, необходимо вспомнить о реках и развивать движение грузов по этим сибирским артериям.

Об этом в эфире YouTube-канала газеты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России «Союзное Вече» заявил политолог Сергей Караганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Коридоры «Север-Юг» нужно развивать, мы запоздали с ними на несколько десятилетий, потому что думали все время о коридорах «Запад-Восток»… Совершенно понятно, что мы должны стать не только балансиром Евразии, но и транспортным хабом Евразии. А для этого, конечно, нам нужно развивать коридоры Север-Юг, которые связывают Северный морской путь, через реки, через другие способы транспортировки грузов и людей из Азии», – отметил он.