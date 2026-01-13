«Чтобы было как при распаде СССР!» – Иранский «принц» подстрекает США помочь с переворотом
Дональд Трамп должен помочь участникам беспорядков в Иране реализовать госпереворот, как Запад уже делал, в частности, при распаде СССР.
Об этом в эфире телеканала CBS заявил эмигрировавший в США вместе с родителями «наследный принц» Ирана Риза Пехлеви, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Все освободительные движения начинались в тот момент, когда мир, наконец, вставал на сторону этих людей в их противостоянии репрессивным режимам. Это положило конец апартеиду в Южной Африке, это привело к распаду Советского Союза и освобождению стран, которые находились за железным занавесом. В истории есть прецеденты, и я думаю, что Иран не должен стать исключением», – сказал Пехлеви.
Он заверил: среди иранских силовиков и чиновников есть предатели.
«Некоторые элементы готовы к этому. Есть влиятельные люди, как в армии, так и среди гражданского населения. Они понимают, что режим на грани краха. Им нужно дать гарантии, что они смогут занять достойное место».
Пехлеви использовал стандартную для майданов риторику:
«Обрести свободу, чтобы создать демократическую альтернативу и вернуться в сообщество стран, которые могут вместе работать ради иного будущего… Мы должны наладить отношения с нашими соседями, с израильтянами, с нашими арабскими соседями и обеспечить стабильность, которая также отвечает стратегическим и, в конечном счете, экономическим интересам США», – заявил Пехлеви.
На реплику ведущей о том, что своими словами «принц» отправляет иранцев на верную смерть, Пехлеви хладнокровно сообщил, что «война без потерь не бывает».
«Как я уже сказал, это война, а на войне есть потери... Но мы боремся за свободу… Я думаю, что президент Трамп откликнулся на призыв иранского народа. Иранский народ услышал его слова. В Иране в его честь называют улиц. Это другое. Люди знают, что он не Барак Обама и не Джо Байден. Поэтому они возлагают на него большие надежды».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: