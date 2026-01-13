«Чтобы было как при распаде СССР!» – Иранский «принц» подстрекает США помочь с переворотом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп должен помочь участникам беспорядков в Иране реализовать госпереворот, как Запад уже делал, в частности, при распаде СССР.

Об этом в эфире телеканала CBS заявил эмигрировавший в США вместе с родителями «наследный принц» Ирана Риза Пехлеви, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Все освободительные движения начинались в тот момент, когда мир, наконец, вставал на сторону этих людей в их противостоянии репрессивным режимам. Это положило конец апартеиду в Южной Африке, это привело к распаду Советского Союза и освобождению стран, которые находились за железным занавесом. В истории есть прецеденты, и я думаю, что Иран не должен стать исключением», – сказал Пехлеви.

Он заверил: среди иранских силовиков и чиновников есть предатели.

«Некоторые элементы готовы к этому. Есть влиятельные люди, как в армии, так и среди гражданского населения. Они понимают, что режим на грани краха. Им нужно дать гарантии, что они смогут занять достойное место».

Пехлеви использовал стандартную для майданов риторику:

«Обрести свободу, чтобы создать демократическую альтернативу и вернуться в сообщество стран, которые могут вместе работать ради иного будущего… Мы должны наладить отношения с нашими соседями, с израильтянами, с нашими арабскими соседями и обеспечить стабильность, которая также отвечает стратегическим и, в конечном счете, экономическим интересам США», – заявил Пехлеви.

На реплику ведущей о том, что своими словами «принц» отправляет иранцев на верную смерть, Пехлеви хладнокровно сообщил, что «война без потерь не бывает».