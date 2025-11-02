Западные СМИ наперебой стали писать о том, что успешное испытание новой российской торпеды «Посейдон» с ядерной энергетической установкой знаменует собой эскалацию глобальной гонки стратегических вооружений. А министр обороны Бельгии Тео Франкен после сообщения о ракете с ядерной силовой установкой «Буревестник» заявил, что НАТО «сотрёт Москву с лица земли».

Об этом в авторской колонке рассказывает Алексей Муратов, руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика», руководитель исполкома Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия».

Впрочем, такое поведение в Западной Европе довольно точно охарактеризовал замминистра иностранных дел Александр Грушко, который заявил, что пока Европу готовят к войне с Россией, там «наслаждаются атмосферой военного психоза». На Западе же отчаянно делают вид, что Посейдон и Буревестник стали для них неожиданностью, хотя Владимир Путин говорил об этом ещё в 2018 году, а всё те же западные СМИ называли анонс нового оружия «мультиками Путина».

Очевидно, что недавняя информация о новом оружии играет на руку западной пропаганде, которая активно раздувает антироссийскую истерию в мире. Самое время возобновить ежедневные ядерные учебные тревоги на Западе, как это было в 60-е годы в США, что окончательно помогло настроить американцев против Советского Союза.

Процесс разработки того же Буревестника сделал из него опасное оружие, но никто на Западе не говорит о том, что если бы не действия Запада, это мог бы быть мирный хозяйственный генератор. Впрочем, об этом также недавно говорил наш президент, когда обозначил, что это прорыв не только в повышении обороноспособности, но и в науке. Ведь реактор в структуре Буревестника, который в тысячу раз меньше реактора подлодки, мы сможем применять в народном хозяйстве, в Арктике и в лунной программе. В это время, наверное, где-то тихо заплакал Илон Маск с его керосинками для освоения Марса.

Но как бы там ни было, время, в которое Владимир Путин заявил об успешном испытании нового оружия, весьма подходящее. Сначала мы провели ядерные учения, потом было объявлено о Буревестнике, теперь говорят о Посейдоне. Хотя не так давно мы продемонстрировали гиперзвуковую ракету Орешник, что стало очередным шоком для Запада.

Очевидно, что таким образом Владимир Путин словно показывает часть своих карт в геополитическом покере и намекает, что дальше ставки лучше не повышать, иначе это плохо закончится.

Это не гонка вооружений, а скорее намерение её остановить. Ведь мы помним, что президент США Дональд Трамп недавно с большой помпой говорил об американской системе «Золотой купол», который и впрямь словно золотой, потому что для его создания нужно более триллиона долларов, и то не факт, что американцы смогут её завершить через 15 лет.

Следом Трамп ринулся обсуждать передачу Украине Томагавков, которые могут нести ядерный заряд. А я напомню, что это не попытка передать данное оружие Украине. Это попытка осуществить давний план Вашингтона по размещению ракет поближе к Москве.

Итак, мы видим, что Россия сделала свой мощный ход в этой большой геополитической игре. Но у Путина ещё явно остаётся достаточно таких козырей, как Орешник, Буревестник и Посейдон.