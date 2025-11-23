Царёв рассказал, кто подпишет капитуляцию Украины

После отстранения от власти утратившего легитимность президента Украины Владмира Зеленского – на первые позиции может выдвинуться теневой руководитель Верховной рады Давид Арахамия.

Такую версию высказал политик Олег Царев в интервью книжному центру «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я бы обратил внимание на Давида Арахамию. Это человек, который парафировал Стамбульские соглашения после того, как премьер-министр Великобритании Джонсон сказал, что его не надо парафировать. А он подписал.

Злые языки говорят, что небескорыстно… По той причине, что с нашей стороны переговоры с ним вел Абрамович. Злые языки говорят, что у них сложились после этого теплые доверительные отношения. Как пишут иностранные СМИ, письма Арахамии лежали в делах Абрамовича. Он писал, что это хороший человек, не надо против него вводить санкции», – напомнил Царев.

Он обратил внимание на то, что президент РФ Владимир Путин не менее 8 раз в своих выступлениях упоминал имя, фамилию и должность Арахамии. Чаще, чем Зеленского. Таким образом, по мнению Царева российский лидер демонстрирует свое отношение к человеку.

