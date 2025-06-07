Царев предложил ударить «Орешником» по базе британских подлодок

Одним из вариантов ответа на украинскую атаку дронами баз стратегической авиации России мог бы стать удар «Орешником» по базе подлодок Великобритании.

Об этом на Соловьевских чтениях в Ливадии заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Царева, простое увеличение интенсивности отправки ракет и дронов по целям на Украине вряд ли впечатлит и Киев, и стоящий за ним Запад, и граждан России, ждущих решительного ответа «на наглый, демонстративный удар по нашей ядерной триаде».

«В Шотландии порт, где стоят четыре подводных лодки. Одна обычно уходит на дежурство время от времени. Это английские подводные лодки, которые являются носителями ядерного оружия. И, фактически, это все, что есть у Англии – чем они могут нанести удар вообще по России.

Они стоят в порту, можно ударить «Орешником», фактически обнулить ядерные силы Великобритании. Видите, англичане действуют исподтишка. Крейсер «Москва» – Англия никаким образом не засветилась, хотя все понимают, что это Англия. Но посол России в Великобритании прямо обвинил Лондон в организации удара по нашему аэродрому, стратегической авиации.

Если так, то что? Практически уверен, что в НАТО пятая поправка не сработает. Пощечина будет сумасшедшая. Они просто не будут знать, как ответить. Начинать ядерную войну? Точно не начнут», – сказал Царев.