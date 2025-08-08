Бывший советник Буша: США де-факто признают за Россией территорию по линии фронта
У США есть идеи, как устранить разногласия между Россией и Украиной, и заключить рамочное соглашение о прекращении огня.
Об этом бывший советник президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм заявил на конференции принадлежащей Рокфеллерам организации «Совет по международным делам», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ключевой момент здесь в том, что принципы и параметры должны быть согласованы обеими сторонами. Таким образом, вы попытаетесь найти компромиссный язык, который успокоит опасения России по поводу членства Украины в НАТО. И в то же время предоставит Украине гарантии безопасности. Вы пытаетесь найти формулу, которая может привести к прекращению огня на линии соприкосновения с пониманием того, что Россия не собирается уходить с оккупированной территории. Но никто не собирается признавать контроль России над этой территорией де-юре», – сказал Грэм.
Самым сложным, считает он, будет вопрос о демилитаризации Украины, потому, что США хотят, чтобы та часть Украины, которая будет находиться не под контролем России, осталась независимой.
