Бывший советник Буша: США де-факто признают за Россией территорию по линии фронта

У США есть идеи, как устранить разногласия между Россией и Украиной, и заключить рамочное соглашение о прекращении огня.

Об этом бывший советник президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм заявил на конференции принадлежащей Рокфеллерам организации «Совет по международным делам», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

