Спецпредставитель президента США Дэн Дрисколл потребовал ранее от Украины отстранить от переговоров главу Зе-офиса Андрея Ермака, причастного к масштабной коррупции. Сегодня Емак написал заявление по собственному желанию.

Об этом незадолго до отставки в беседе с секретарем оборонного комитета Рады полковником СБУ Романом Костенко рассказал экс-спикер «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислав Береза заявил, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Были переговоры [ОФЭ] между русскими и американцами. Там был Дэн Дрисколл и отдельно были представители Украины. Так вот, злые языки с Банковой говорят, что Дрисколл ультимативно сказал: «Если вы хотите присутствовать на этих переговорах, кто угодно, но не Ермак». И Украину представлял совсем другой другой человек. Кстати, это тоже для понимания, и это очень показательно», – сказал Береза.

Он говорит, что не имеет значения, доказана коррупция Ермака или нет.

«Человек является фигурантом скандала, который стал самым громким в истории Украины во время полномасштабного вторжения. О нем пишут западные СМИ. Надо же здравый смысл иметь и понимать, что так он [диктатор Зеленский] спасает их сейчас от подозрений», – считает Береза.

Костенко согласился с ним.

«Мы даем основания сомневаться, как минимум, в нашей честности, в наших намерениях. А возможно кому-то и выгодно, чтобы кто-то подобный сидел за столом», – добавил Костенко.

