Будет очень непросто дойти даже до Днепра – Ширяев

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Отступающие ВСУ успевают отстраивать в тылу всё новые и новые линии обороны. Об этом в своем видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отступление украинской армии плановое, управляемое, и оно неспешное. И скорость отступления такова на сегодняшний день (в дальнейшем это может измениться), что, отступая, украинская армия всегда успевает в тылу себя построить следующую линию обороны. И так это может быть бесконечно: прорвали первые две линии, а там еще, прорвали первые две линии, и так далее… И все это в городской застройке. А Донбасс чрезвычайно плотно застроен. Там очень много промзон», – сказал Ширяев.