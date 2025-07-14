«Будет беда»: в Раде недовольны кандидатурой вероятного министра обороны Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров, которого, вероятно скоро снимут с должности и отправят послом в США, не справился со своими прямыми обязанностями, но хорошо выполнял задания Банковой.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады, член оборонного комитета Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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