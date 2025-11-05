Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина пытается придать кровавым событиям художественный образ.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая заметила, что украинцы превращаются в участников своего рода киноклуба.

«Мы все вместе посмотрели какую-то серию какого-то затяжного сериала, в нашем случае «Военная Санта-Барбара». А потом приходим в этот киноклуб и все дружно обсуждаем. У всех разные мнения, что произошло, даже как подаётся спецоперация ГУР [по высадке вертолетного спецназа под Красноармейском] во главе с генералом Будановым», – сказала Шевчук.

Она добавила, что украинцев пичкали героическими кадрами Буданова (объявлен РФ в розыск), которые все воспринимают как сериал.