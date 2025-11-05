Буданов превратил войну в кровавую Санта-Барбару для украинцев
Украина пытается придать кровавым событиям художественный образ.
Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Ведущая заметила, что украинцы превращаются в участников своего рода киноклуба.
«Мы все вместе посмотрели какую-то серию какого-то затяжного сериала, в нашем случае «Военная Санта-Барбара». А потом приходим в этот киноклуб и все дружно обсуждаем. У всех разные мнения, что произошло, даже как подаётся спецоперация ГУР [по высадке вертолетного спецназа под Красноармейском] во главе с генералом Будановым», – сказала Шевчук.
Она добавила, что украинцев пичкали героическими кадрами Буданова (объявлен РФ в розыск), которые все воспринимают как сериал.
«Это попытка сюжетизировать и задать жестоким, кровавым военным событиям художественный образ. Это летопись наряду с летописью войны, происходит как бы художественное оформление… Это постоянный процесс легендаризации события, превращение событий, которые состоят из массы фактов. И, к сожалению, 90% этих фактов – это факты смерти, трагедий, слёз и разрушения», – резюмировал Ермолаев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: