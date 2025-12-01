Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

К каким бы мошенническим схемам ни прибегали европейцы в отношении замороженных активов РФ, и на кого бы ни перебрасывали ответственность, Россия всё равно вернётся за своими деньгами к тем, кому они были переданы.

Об этом на канале «Изолента live» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он обратил внимание на сегодняшнюю редакционную колонку британской Financial Times о том, что «ЕС должен проявить свою активность», «Бельгия взяла в заложники Европу».

«Британская пресса говорит, что Бельгия «почему-то» боится, что все риски возлагают на неё. Но при этом тут же, когда говорится, чтобы разложить эти риски по странам ЕС (заметьте, не Британии), то тут газета вдруг понимает – да, действительно, отдельные страны не могут нести подобные риски. Одна Бельгия может, а раздел по странам ЕС – это озабоченность. И они там придумывают новую схему. Создать некое юридическое лицо за пределами Бельгии, куда передать эти активы, и всю ответственность будет нести это подставное юридическое лицо. Способ – откровенное мошенничество, – отметил Корнилов.