БРИКС делает ставку на отказ от доллара

Олег Кравцов.  
08.07.2025 11:58
  (Мск) , Москва
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БРИКС, Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Экономика


Перед БРИКС, саммит которого прошел на днях в Бразиии, стоит задача дальнейшего расширения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

Перед БРИКС, саммит которого прошел на днях в Бразиии, стоит задача дальнейшего расширения. Об...

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«Сейчас задача БРИКС в том, чтобы процесс вхождения новых стран-членов и стран-партнеров прошел успешно, чтобы они интегрировались в деятельность объединения», – сказал дипломат «Известиям».

По его словам, вопрос о дальнейших шагах по расширению относится к будущим, согласованным решениям всех стран.

«Безусловно, с учетом важности растущего места стран Латинской Америки в мировой политике, экономике, их более широкий и внятный голос в БРИКС нами бы приветствовался», – подчеркнул Щетинин.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на саммите, обратил внимание на данные статистики, согласно которой, объем сделок, которые обслуживаются без использования доллара, растет.

«Для стран БРИКС дедолларизация принципиально важна, это краеугольный камень экономической политики: чьи деньги, того и экономика. Считается, что доля американского благосостояния значительна за счет того, что другие страны используют доллары как средства платежа и поэтому вынуждены их покупать», – в свою очередь говорит профессор кафедры государственного управления и публичной политики РАНХиГС Александр Савченко.

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