Болтовне Трампа грош цена – бьющие по экономике России санкции не отменены

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Риторика США при Дональде Трампе стала более сдержанной, однако американцы не отменяют чувствительные для экономики России санкции, а Евросоюз, параллельно, их еще больше ужесточает.

На это обратил внимание левый политик и отставной дипломат Николай Платошкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сейчас, например, мы зерно вывозить можем. Но главная проблема в платежах. Мы только что из Алтайского края. Встречаемся с производителями. 5,5 млн тонн зерна и бобов произвели. Огромная цифра. Куда деть – большой вопрос. Многие за рубежом говорят: «Мы за, но вдруг чего с платежами, с флотом…». Мы, в отличие от Украины, поставляем зерно не в Италию/Испанию, а в Кению, Бангладеш – там отсутствие зерна может привести к голоду. Они деньги платят, но постоянно боятся», – сказал Платошкин.

По его словам, российские переговорщики «хотели развести» Запад хотя бы на частичную отмену санкций.

«Из этого ничего не вышло. Потому что Трамп (отец родной для некоторых наших экспертов) продлил на полгода санкции против РФ. Разговаривает много, американцы воздерживаются от политических заявлений, но с точки зрения экономики это ничего не стоит. Санкции США продлили, ЕС готовит еще один пакет», – отметил Платошкин.

Он считает, что России придется договариваться напрямую с Украиной. Ведь американцы выставили кабальные условия и для Киева.