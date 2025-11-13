«Бить русских по всему миру» – украинцам пообещали беспилотные подлодки
Украина разрабатывает беспилотные подводные лодки, которые будет применять против российского флота по всему миру.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил основатель производителя оборонной продукции «First Contact» Валерий Боровик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы заканчиваем нашу [беспилотную] подводную лодку, как раз пару дней назад я её смотрел. И я думаю, что ещё несколько компаний коллег развиваются в этом направлении. В этом году мы думаем показать его работу.
Автономные подводные лодки – это очень важный аспект как составляющая москитного флота, о котором говорили ещё до начала войны. Нужны маленькие корабли, а не большие эсминцы, которые стали хорошей мишенью», – рассуждал Боровик.
«И эти подводные лодки должны работать по всему миру, где присутствует враг, любой удар по которому будет болезненным. И показательным для тех, кто врага ещё боится, и ещё не вступив в борьбу с ним, уже хочет примирения вместо победы.
Поэтому такие вещи нужно развивать, я думаю, государство и западные партнёры это поддержат», – добавил он.
