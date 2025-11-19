«Без Русской церкви у Православного мира нет будущего» – Кустурица

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Русское Православие выгодно отличается незначительным числом разного рода отступников и сектантов, в сравнении с другими христианскими направлениями.

Об этом всемирно известный сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица заявил в интервью писателю и публицисту Михаилу Шахназарову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Будущее Православного мира, если оно не связано с РПЦ, – так его не будет. Невозможно в этом мире [где нужно объединяться], вера одного человека без систем церкви. Если Сербская церковь не будет с Русской, через 30 лет её не будет», – сказал Кустурица.

Шахназаров в ответ заметил, что есть «обнадёживающие сигналы», такие, как многотысячный Крестный ход в Москве.