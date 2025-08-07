БелТВ показало, как Тихановская брала деньги у Лукашенко

Белорусский телеканал ОНТ решил отметить пятилетие Беломайдана, показав кадры оперативной съемки побега в 2020 году нынешней самопровозглашенной «президентки-элект Беларуси» Светланы Тихановской.

Об этой истории неоднократно рассказывал президент Белоруссии Александр Лукашенко, но сейчас БелТВ выложило документальные «пруфы».

Еще до выборов, на которые была допущена Тихановская, ее не допущенный соперник Павел Латушко, решил убить конкурентку.

Он вышел на контакт с главой службы безопасности штаба Тихановской Александром Гусаком и предложил ему поджечь штаб так, чтобы это привело к человеческим жертвам. Желательно, чтобы погибла Светлана.

«Самое главное, представить это так, что Лука уже начал расправляться с оппозицией. В это точно все поверят. Если, например, кто-то случайно пропадет, без разницы, как. Все сразу обвинят его. Плюс, будет поддержка западных СМИ и политиков. Нам нужен повод, чтобы Запад мог включиться в это. Я понимаю, что бомба – это абсурд. Но вот пожар – это реально. Только чтобы не успели среагировать. Не знаю, бензин разлить. Нужны жертвы. Чем больше, тем лучше. А если это все 9 числа сделать, то вообще хорошо будет. А мы это сразу подхватим», – говорит Латушко на записи, сделанной Гусаком 5 лет назад на их конспиративной встрече.

Гусак держал эту запись при себе, пока перед самыми выборами его с командой не уволили из штаба, пригласив для охраны новых людей. Тогда он связался с бывшими сослуживцами и передал аудио и видео белорусским силовикам.

После этого к штабу Тихановской были направлены бойцы спецподразделения «Альфа», переодетые в гражданское, но не скрывавшие своей принадлежности к силовым структурам.

Та осознала серьезность своего положения и обратилась в белорусский ЦИК с просьбой о помощи. Лукашенко поручил разрешить ситуацию начальнику своего оперативно-аналитического штаба Андрею Павлюченко.

Он организовал выезд Тихановской в Литву, где находились ее дети. Ей выдали 15 тысяч евро и предложили обращаться в белорусское посольство в Вильнюсе, если возникнут трудности. Павлюченко лично проводил Светлану до границы в ее машине и выделил силовое сопровождение.

Нужно отметить, что Тихановская почти пять лет не распространялась об этой истории. Однако в июне она вдруг решила дать интервью ВВС, в котором утверждала, что ей дали 20 минут на сборы и буквально выкинули из страны.

Видимо эта наглая ложь, особо возмутила силовиков, которые предлагали Тихановской остаться, а потом дали целый день на сборы. Поэтому оперативная съемка была передана на телевидение.

