Бандеровцы готовятся к потере города Гуляйполе под Запорожьем

Анатолий Лапин.  
10.10.2025 12:52
  (Мск) , Киев
Просмотров: 698
 
Дзен, Запорожье, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия продолжает наступление в Запорожской области и готовится к освобождению относительно крупного населенного пункта в этой части – Гуляйполя.

Об этом в эфире телеканала «Голос Днепра» заявил соучредитель украинского осинт-ресурса DeepState Руслан Микула, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия продолжает наступление в Запорожской области и готовится к освобождению относительно крупного населенного...

«На Запорожском направлении сейчас в основном продвигается враг. Наиболее активно противник пытается наступать на Гуляйполе с северо-востока. К сожалению, за последние дни противник имел определенный успех, проводит наступательные действия на Охотничье, Полтавку, Новониколаевку и Нововасильевское. Кроме того, противник проводит зачистку лесополос возле Новоивановки, возле Ольговского. Также враг фиксировался во входной части Полтавки, а также в ее южной части. Соответственно, мы понимаем, что это уже закрепление, поэтому противник будет подтягивать логистику и будет пытаться в ближайшее время Полтавку забрать под свой контроль. В первую очередь, это приближение к Гуляйполю, поскольку Гуляйполе – это довольно большой город, и противника есть цель захватить его», – заявил Микула.

Причем, как отмечает укро-аналитик, российские военные обходят оборону ВСУ с тыла:

«Оборонительные порядки, которые, это не секрет, были развернуты на юг. А сейчас враг наступает во фланг с востока. Это создает дополнительные проблемы, переустройство позиций, переустройство инженерно-фортификационных сооружений, поэтому враг понимает, что как раз с востока ему на Гуляйполе пройти эти 16 километров будет значительно проще, чем 3 километра с юга».

