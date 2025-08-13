Азербайджанский депутат грязно оскорбил российского генерала и армию РФ

Депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков разразился грязными оскорблениями в адрес своего российского коллеги из Госдумы, генерала Андрея Гурулева, который допустил введение эмбарго на азербайджанские товары, а также проведение в этой стране новой СВО. Мусабеков предложил Гурулеву «молчать – за умного сошел бы».

Поток ругани азербайджанца разметил телеканал «БакуТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«От того, что Гурулев стал депутатом Государственной думы, ума у него не прибавилось. Он, как многие российские военные, полагает, что голова – для того, чтобы носить фуражку. Открой карту и посмотри. Тебя же учили в военных академиях хоть чему-нибудь. Граница Азербайджана с Россией – это большие Кавказские горы. Как вы через них будете лезть, чтобы в Азербайджане какую-то СВО проводить? Или десантную операцию на азербайджанское побережье высадите? Да ошметки от них останутся. Вооруженные силы Азербайджана сегодня больше, чем все, что у России есть на Кавказе. И азербаджанскую армию не из тюрем пособирали, как у них. И собираются Азербайджан этим пугать. Праздное занятие. Ну не будет азербайджанские товары доходить в Россию, ну и взамен не будет», – сказал Мусабеков.

Он выразил уверенность в том, что поставки из России Азербайджан сможет заменить импортом с Украины, из Казахстана и Швеции.

В своем заявлении Гурулев осудил власти Азербайджана за попытку разорвать отношения с Россией.

«Вообще это не от большого ума — портить отношения с таким большим соседом, как Россия. Если на прилавках в России не будет товаров из Азербайджана, то у нас от этого ничего не изменится, а вот у них сильно изменится. Можно и по-другому. Специальная военная операция — это понятие растяжимое. Растяжимое по всей границе РФ», — сказал Гурулев.