Азербайджан готовится завоевать Армению
Азербайджан вынашивает агрессивные планы в отношении Армении, но скрывает их от Запада.
Об этом армянский азербайджановед Татевик Айпапетян заявила в интервью Нверу Мнацаканяну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Естественно, они не выйдут на международные площадки и не скажут прямо: мы называем территорию Армении западным Азербайджаном. Включили это в школьные учебники. У нас есть четкие экспансионистские планы. Давайте внимательно посмотрим на формулировки Азербайджана. Они не говорят, что войны больше не будет. Они говорят: сейчас это не повестке дня. Это означает, что сегодня они не видят такой возможности, но вполне могут ее увидеть через год или два. Их политические шаги подтверждают: они продолжают рассматривать военный сценарий», – сказала Айпапетян.
Ранее доктор философии по истории Рафиг Сафаров заявил, что территория современной Армении на протяжении многих веков была частью древней тюркской прародины Западного Азербайджана под названием Чухурсаад, центром которого является «Иреван».
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