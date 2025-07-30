Азербайджан готовится завоевать Армению

Азербайджан вынашивает агрессивные планы в отношении Армении, но скрывает их от Запада.

Об этом армянский азербайджановед Татевик Айпапетян заявила в интервью Нверу Мнацаканяну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Естественно, они не выйдут на международные площадки и не скажут прямо: мы называем территорию Армении западным Азербайджаном. Включили это в школьные учебники. У нас есть четкие экспансионистские планы. Давайте внимательно посмотрим на формулировки Азербайджана. Они не говорят, что войны больше не будет. Они говорят: сейчас это не повестке дня. Это означает, что сегодня они не видят такой возможности, но вполне могут ее увидеть через год или два. Их политические шаги подтверждают: они продолжают рассматривать военный сценарий», – сказала Айпапетян.