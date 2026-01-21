Армянские власти готовы забыть и про геноцид, и про Арцах

Елена Острякова.  
21.01.2026 14:05
  (Мск) , Москва
Просмотров: 308
 
Армения, Дзен, Политика, Турция


Армения собирается открыть все свои границы.

Об  этом армянский президент Ваагн Хачатурян  заявил на международном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас есть такой сосед, как Турция. Нам нужно открыть границы. То же самое с Ираном и Грузией. Есть разные оценки событий в этих странах, но мы можем быть полезными друг другу, что является взаимным интересом», – сказал Хачатурян.

Он сообщил, что в Ереване рассчитывают, на скорое установление дипломатических отношений и с Турцией,  и с Азербайджаном для участия а западном проекте «Срединный коридор», (направленный против интересов России и Ирана.)

«Когда мы смотрим на карту, самая удобная дорога всегда была через наш регион. Это был один из самых эффективных маршрутов Шелкового пути, который хорошо зарекомендовал себя. Он не использовался в течение последних 30 лет после 1991 года. Здесь я вижу основания для оптимизма в отношении будущего», – сказал Хачатурян.

При этом он признал, что, в отличие от властей, население Армении не радо такому сближению: «Ожидать того же от общества было бы наивно».

Граница Турции и Армении была закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи

