Армия России прорвала последнюю линию обороны ВСУ в Запорожье

Российские войска прорвали последнюю линию обороны ВСУ на Запорожском направлении – и получили возможность обойти Гуляйполе с севера.

Об этом в эфире своего канала заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На западной стороне этой реки Гайчур собирается очень мощная украинская группировка. То есть они уже отдали это междуречье.

А группировка войск Восток однозначно готовится к осаде Гуляйполя. Думаю, штурма никакого не будет. Будет осада в стиле Покровска, с инфильтрацией и так далее. Идет очень мощная бомбардировка этого районного центра.

Можно было бы ожидать, что ВСУ укрепляют эту всю линию, но нет. Самую большую часть отправляют севернее Гуляйполя, на Андреевку. Потому что это очень небольшой кусочек, на котором уже прорвали последнюю линию обороны, вдоль которой вся украинская армия сейчас выстраивается, и там форсируют реку Гайчур», – сказал Ширяев.