Армении грозит дальнейшее территориальное усыхание
Поражение в карабахской войне ставит под сомнение дальнейшее существование Армении в нынешних границах.
Об этом в эфире армянского видеоблога Alpha News заявил обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Армения последовательно теряет не только территорию, но и просто позиции в Закавказье, которые были до Пашиняна. Армения сейчас находится в кратно худшей ситуации. А она потеряла не только Карабах, она потеряла свои приграничные районы. Её фактически вынуждают открыть трансграничный коридор, который усилит и Азербайджан, и Турцию. Армения с этого мало что может получить, потому что в первую очередь речь идёт именно об усилении торгового обмена между Турцией и странами, которые входят в ассоциацию тюркских государств», – сказал эксперт.
Он обратил внимание, что в отношении армянских территорий термин «Западный Азербайджан» продолжает использоваться официальным Баку, что делает Армению «слабым государством с негарантированными границами».
«Распадается старый миропорядок, когда международные договорённости уже ничего не могут гарантировать, поскольку они нарушаются системном уровне, никто никого не может ни к чему не может принудить. Соответственно, слабость в текущих реалиях ставит под угрозу как существование Армении в её текущих границах и, соответственно, перспективы армянского народа», – резюмировал Рожин.
