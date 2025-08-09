Арестович: «Украина поделилась на пророссийских и бандеровцев. Только я проукраинский»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине нет политических сил, деятельность которых могла привести к процветанию страны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил покинувший страну экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, отвечая на вопросы подписчиков.

У него поинтересовались, есть ли на Украине силы, которые могли бы вытащить ее из того водоворота, в котором оказалась страна.

«Очень сомневаюсь. В Украине есть пророссийские силы. Есть землянко-упавковские силы, которые за землянку УПА. А проукраинских сил, к сожалению, кроме меня нет», – сказал Арестович.

По его словам, в этом трагедия Украины