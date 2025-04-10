Арестович разошелся: Буданов – дерьмо, прилипшее к подошве

Анатолий Лапин.  
10.04.2025 11:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Дискриминация, Общество, Украина


Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (объявлен Россией в розыск) и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко – это «фуфло, не знающее законов.

Об этом в интервью признанной иноагентом российской либеральной журналистке Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (объявлен Россией в розыск) и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей...

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Таким образом бывший чиновник прокомментировал недавние заявления названных выше персон о том, что не воевавших украинцев нужно поражать в правах.

«И Буданов, и Коваленко точно такое же фуфло. И все знают, что они – фуфло, все понимают, что они – фуфло. Поэтому они не просто фуфло, они еще глупое фуфло. Они не знают, что права и свободы гражданам гарантирует не их государство вообще-то а они являются неотъемлемыми. И это написано в Конституции государства, генералами и спикерами которого они являются. То есть это еще и безграмотное фуфло. Чем бы это ни было, это фуфло.

Потому что мне кажется, что это агония, параша вместо мозгов, параша вместо совести. Это полнейшее фуфло, которое как дерьмо собачье, в которое ты вступил, и надо вытереть ногу, где-то там о лопух, вот это вот дерьмо, налипшее на ботинках истории. Что Буданов, что Коваленко, что все, кто придерживаются этой точки зрения», – заявил Арестович.

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