Американский профессор: Одумайтесь, европейцы! Если хотите новую «Холодную войну» – то без нас

Анатолий Лапин.  
03.12.2025 15:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 397
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия, США


США не будут участвовать в новой «Холодной войне» против России, на которую надеялись элиты в Евросоюзе – американцы не видят в русских той угрозы, что исходила от СССР.

Об этом в интервью норвежскому телеведущему Гленну Дизену заявил американский профессор, экономист Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США не будут участвовать в новой «Холодной войне» против России, на которую надеялись элиты...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если Европа сохранит свою русофобию, для нее не будет безопасности, а если Европа не будет заниматься дипломатией, для Европы не будет мира – что бы ни делали США.

Когда вы спросите меня, в чем заключается система европейской безопасности, я отвечу: Россия никуда не денется, Россия – часть Европы, и она была географически для европейцев частью Европы. И в военном, культурном, дипломатическом геополитическом, финансовом, экономическом плане это так.

Если европейцы думают, что Соединенные Штаты каким-то образом помешают этому, ну, это была идея времен «Холодной войны», но она прошла.

Если Европа рассчитывает на Соединенные Штаты, чтобы повторить «Холодную войну», забудьте об этом. США устали. У них огромный бюджетный дефицит. Россию не рассматривают как какую-то глобальную коммунистическую угрозу.

Знаете, Соединенные Штаты просто не заинтересованы в европейской ненависти, поэтому им следует поговорить с русскими и разобраться, в чем на самом деле заключается их неделимая безопасность», – заявил Сакс.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить