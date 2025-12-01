Американские компании самолетами вывозили российских спецов в США, – депутат Госдумы
За несколько лет России удалось перезапустить свой кинематограф и выйти в прибыль. Сегодня российские фильмы продают за рубеж, а онлайн-кинотеатры неплохо зарабатывают.
Об этом в беседе с экс-аналитиком ЦРУ Ларри Джонсоном заявил первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы в течение последних трех лет кратно нарастили производство своего собственного качественного контента, у нас появились свои сильные онлайн-кинотеатры.
Если первые сериалы и фильмы были сомнительного качества, то сегодня появляется очень много качественных продуктов, которые мы активно продаем и в Китае, и у нас их покупают страны Латинской Америки. У нас много очень дорогих проектов, качественных проектов появилось…
У нас сегодня крупные компании, онлайн кинотеатры, их примерно пять, они все в прибыли, они хорошо зарабатывают», – заявил Горелкин.
При этом, еще недавно, по словам депутата, крупные американские кинокомпании буквально покупали российских специалистов и вывозили их в США на самолетах:
«В целом у нас очень много талантливых, креативных людей, если раньше их самолетами вывозил Netflix к себе в Америку, Disney, – у нас очень много мультипликаторов в Disney, – это наши граждане, которых когда-то купили и увезли. Сегодня новое поколение остается в России, работает в России, создавая здесь очень качественный контент. И я думаю, что исторические сюжеты должны быть одними из важнейших, потому что, конечно, сегодня идет борьба за умы молодого поколения, конкуренция идей, и нам очень важно, чтобы наши люди, мировое сообщество понимало и знало правду».
