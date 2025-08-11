«Америка с нами!», – в Баку уже не боятся открыто хамить Ирану
Если в РФ по итогам визита в США президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна больше обсуждают решение передать Зангезурский коридор на 99 лет в субаренду американцам, то в Баку больше радуются отмене Трампом 907-й поправки к закону «о поддержке свободы».
Это поправка была внесена армянским лобби и предусматривала запрет на любую прямую американскую помощь Баку. С учетом американской оккупации Афганистана эту поправку периодически замораживали, чтобы обеспечить пролет военных самолетов, но потом возвращали. Трамп решил отменить ее вообще.
Теперь помощь США потечет в Азербайджан рекой, считает депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Дело не в том, что Азербайджан так уж нуждается в военной помощи США, хотя она совершенно не лишняя. Мы на протяжении 20 лет по американской помощи в сфере безопасности получили больше, чем Грузия и Армения вместе взятые. Потому что значение Азербайджана выше. Это было не смертоносное оружие, это были радары, модернизация наших аэропортов, систем управления перелетами в военных целях, контроль полностью над морем, над границами, над воздухом. Это все делалось при военно-технической помощи США. Сейчас, в условиях, когда эта вся напряженность развивается, администрация Трампа вполне реалистично оценила ситуацию», – сказал он в эфире CBC TV.
Алиев стал первым лидером мусульманской страны, получившим символический ключ от Белого дома. Мусабеков считает, что таким образом Трамп оценил стратегическое значение Азербайджана, расположенного между Россией и Ираном. Он пренебрежительно отозвался об угрозах, прозвучавших из Тегерана:
«В том состоянии, в котором сейчас находится Иран, выступать с подобного рода вещами: «не позволим»… Они много чего грозились не позволить и в Ливане, и в Сирии, и в Ираке. И чем все это закончилось, у нас перед глазами. Против США они пойти не осмелятся. Провокацию какую-то сделать, конечно, в состоянии. Но за любую провокацию потом придется отвечать и получать».
