«Америка с нами!», – в Баку уже не боятся открыто хамить Ирану

Если в РФ по итогам визита в США президента Ильхама Алиева и  Никола Пашиняна больше обсуждают решение передать Зангезурский коридор на 99 лет в субаренду американцам, то в Баку больше радуются отмене Трампом 907-й поправки к закону «о поддержке свободы».

Это поправка была внесена армянским лобби и предусматривала запрет на любую прямую американскую помощь Баку. С учетом американской оккупации Афганистана эту поправку периодически замораживали, чтобы обеспечить пролет военных самолетов, но потом возвращали. Трамп решил отменить ее вообще.

Теперь помощь США потечет в Азербайджан рекой, считает депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дело не в том, что Азербайджан так уж нуждается в военной помощи США,  хотя она совершенно не лишняя. Мы на протяжении 20 лет по американской помощи в сфере безопасности получили больше, чем Грузия и Армения вместе взятые. Потому что значение Азербайджана выше. Это было не смертоносное оружие, это были радары, модернизация наших аэропортов,  систем управления перелетами в военных целях,  контроль полностью над морем, над границами, над воздухом. Это все делалось при военно-технической помощи США. Сейчас, в условиях, когда эта вся напряженность развивается, администрация Трампа вполне реалистично оценила ситуацию», – сказал он в эфире CBC TV.

Алиев стал первым лидером мусульманской страны, получившим символический ключ от Белого дома. Мусабеков считает, что таким образом Трамп оценил стратегическое значение Азербайджана, расположенного между Россией и Ираном. Он пренебрежительно отозвался об угрозах, прозвучавших из Тегерана:

«В том состоянии, в котором сейчас  находится Иран, выступать с подобного рода вещами: «не позволим»… Они много чего грозились не позволить и в Ливане, и в Сирии, и в Ираке. И чем все это закончилось,  у нас перед глазами. Против США они пойти не осмелятся. Провокацию какую-то сделать, конечно, в состоянии. Но за любую провокацию потом придется отвечать и получать».

