Актер Мерзликин объяснил, почему была нужна СВО

Максим Столяров.  
01.05.2025 12:27
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Начало СВО и последующие события обнажило отношение Запада ко всему русскому, вскрыло форменный фашизм российской оппозиции и дало импульс для глубоких изменений в стране.

Об этом в интервью журналисту Луке Ебкову заявил с 2015 года помогавший Донбассу российский актёр Андрей Мерзликин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Начало СВО и последующие события обнажило отношение Запада ко всему русскому, вскрыло форменный фашизм...

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«То, что произошло 22 числа – растормошилось то, что стало очевидным. Для меня как раз этот вопрос выдыхаемый. То, что вслух вынеслась нелюбовь к русскому и русским, новостью не было, но это выскочило на такой мировой уровень, вышло в открытое пространство. Ну, здорово, зато теперь легче, чем вот это «нас там нет» и всё остальное. Да, в открытую свои интересы [защищаем], и они лежат в базовых традиционных основах, и для нас это главное.

То, что мы очевидно уже понимаем – если какие-то вещи не защищать, мир превратится в ту же войну, только без тебя. Просто эта война будет на уничтожение тебя, и чем раньше ты это чувствуешь и несёшь в себе ощущение, что есть ценности, помимо сытого… я за сытость, за комфорт, кайф, но есть вещи, которые ставят под угрозу будущее моих детей», – сказал Мерзликин.

Именно тогда, по его мнению, максимально во всей красе себя проявили либералы.

«Был момент, когда вышли на площадь со словами, что институт брака – анахронизм, его под нож, институт Церкви – анахронизм, под нож. И что мои дети будут делать в этом будущем? …Сейчас слово «фашизм» часто используют друг на друга. В какой-то момент я тогда осознал, что оппозиционное отношение людей в отношении людей, носящих традиционные ценности – в их будущем нет тебя! Они любят говорить про какое-то «демократическое» – в котором нет тебя и твоих ценностей. Оно под вырезание, я и подумал тогда над словом «фашизм».

В моём традиционном будущем есть все, можно ходить с транспарантами, говорить гадости президенту, людям, что хочешь. В моём будущем это допустимо. А эти говорят, в их будущем не будет вот этого, это под нож, это под нож. [Ты про либеральное движение?] Да, потом их стали называть «либеральным», хотя под словом «либерал» совсем другое понятие, саму терминологию слова уничтожили», – рассказал артист.

Он назвал начало полномасштабного конфликта «мощнейшей вибрацией», пробудившей всё.

«Ребят, я ошеломлён был. Я могу рассуждать как угодно, но меньше всего хотел, чтобы была война, я боюсь её, у меня самые страшные сны про войну. А что творится – весь ад, нам его не показывают, нас всех берегут. Поэтому нельзя сказать – вот, кровопийца, фанат войны. Но на общем государственном масштабе я позволяю себе так размышлять и верить. Чтобы мы здесь сидели на подкасте, чтобы там Собянин решал, какя будет плитка, чтобы Москино бы развивалось, блогеры, писатели писали, мои друзья все развивались.

То, что сейчас происходит с Москвой – я не был готов к этому два года назад, я очень доволен. Вот, если бы этого не происходило на фоне войны – вот тогда это было бы преступление. То, что выбран был определённый ужасный путь защиты своих интересов, ещё и привёл к тому, что он приносит плоды, и ты видишь, как меняется структуры и власти, и законов, как меняются люди. Я реже стал обращать внимание, когда кто-то говорит откровенную злую глупость», – объяснил свою позицию Мерзликин.

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