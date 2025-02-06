Агрессивные бошнякские СМИ сорвали прием в честь Дня сербской государственности в Сараево

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Запланированный посольством Сербии прием в Сараево в честь Дня сербской государственности и Дня войска Сербии, которые отмечаются 15 февраля, был отменен из-за «угроз безопасности».

Подобное решение было принято дипломатами из-за истерии, развязанной главными медиа страны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Изначально предполагалось, что организованный сербским посольством прием пройдет в респектабельном отеле Hills в пригороде Сараево – Илидже. Организовать подобные мероприятия в честь главных государственных праздников с приглашением местных политических и финансовых элит – обычная практика посольств.

Однако инициатива посольства Сербии встретила резко негативную реакцию со стороны ведущих бошняцких СМИ, которые начали призывать к блокаде и чуть ли не осаде места проведения приема, а в адрес самих дипломатов, как и администрации отеля – стали поступать многочисленные угрозы. В итоге дипломаты решили запланированное мероприятие отменить.

«Так же, как в своё время Сараево не нашлось места для 150 тысяч изгнанных оттуда сербов, так и сегодня в Илидже нет места для Сербии. Мне просто интересно, сколько еще раз им нужно показать нам, как сильно они нас ненавидят, чтобы мы начали вести себя в соответствии с реальностью? Сербы, чего вы ещё не понимаете?», – задался риторическим вопросом вице-премьер Сербии Александр Вулин.

В свою очередь, сербский член и председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович назвала произошедшее «позором».

По её словам, парадоксально, что премьер-министр фальшивого государства, которое даже сама Босния и Герцеговина не признает («премьер-министр» Косово Альбин Курти, который относительно недавно был с визитом в столице Боснии и Герцеговины), может проводить прием в Сараево в день своей государственности и своей армии (празднуется одной датой), «которая на протяжении всей истории освобождала все народы Боснии и Герцеговины, а не только сербов».

«Ненависть, которую Сараево постоянно излучает по отношению к Сербии, не может не отражаться на восприятии Боснии и Герцеговины, как государства, Республикой Сербской и сербским народом. Такие инциденты никоим образом не будут способствовать укреплению межэтнического доверия в БиГ, укреплению добрососедских отношений и регионального сотрудничества», – отметила Цвиянович.

В православный праздник Сретения Господня – 15 февраля, в 1804 году началось Первое сербское восстание против османов. В честь этой даты Сербия отмечает День сербской государственности и День войска Сербии.