Администрация Трампа ясно поняла, что поражение Украины неизбежно – эксперт-либерал

Новая администрация США поняла, что Украина не сможет ни выиграть в конфликте, ни обеспечить себе выгодные условия его завершения, поэтому стремится сохранить хотя бы то, что осталось.

Об этом в эфире программы «Февраль 24/7» заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все это, конечно, есть результат действия соотношения сил на фронте за последние полгода. То есть, буквально, Соединенные Штаты Америки поменяли мнение. Если раньше, в старой администрации и в значительной части генералитета еще были представления о том, что каким-то образом этот вооруженный конфликт Украина может выиграть, хотя бы не на тех условиях, которые пытается добиться Зеленский, но на каком-то промежуточном рубеже, – команда Трампа придерживается уже совсем других мнений и считает, что выиграть невозможно, для Украины, как они называют, у нас это СВО, а там это отечественная война, она идет в тупик», – отметил он.