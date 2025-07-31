«А что вы хотели от секты?» – иноагент Латынина об украинской неблагодарности

Стелящийся перед украинцами сочувствующий либерал всё равно никогда не станет равным в этой нездоровой среде «свидомого» сектантства.

Об этом в эфире канадского канала «Радио Вера» заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая канала рассказала историю об одном канадском «не украинце», который с первого дня поддерживал Украину, «как сумасшедший»: посылал деньги, собирал акции, ходил к российскому посольству, повесил украинский «прапор» на дом.

«Я не знаю более активного человека, который бы здесь в Канаде поддерживал Украину. И однажды он решил выступить на встрече украинской диаспоры, и когда он начал рассказывать, что делал всё это время, на него чуть ли не камни полетели – «пошёл вон отсюда», «русня поганая», «нам неважно, что ты помогал». Он, конечно, не ожидал и растерялся, он думал, наоборот, что его похвалят. А тут его чуть ли не послали. И он говорит: «ну как же так? Я же, я же…», – рассказала модератор.

Однако Латынина отреагировал без особого сочувствия.