«А что вы хотели от секты?» – иноагент Латынина об украинской неблагодарности
Стелящийся перед украинцами сочувствующий либерал всё равно никогда не станет равным в этой нездоровой среде «свидомого» сектантства.
Об этом в эфире канадского канала «Радио Вера» заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая канала рассказала историю об одном канадском «не украинце», который с первого дня поддерживал Украину, «как сумасшедший»: посылал деньги, собирал акции, ходил к российскому посольству, повесил украинский «прапор» на дом.
«Я не знаю более активного человека, который бы здесь в Канаде поддерживал Украину. И однажды он решил выступить на встрече украинской диаспоры, и когда он начал рассказывать, что делал всё это время, на него чуть ли не камни полетели – «пошёл вон отсюда», «русня поганая», «нам неважно, что ты помогал».
Он, конечно, не ожидал и растерялся, он думал, наоборот, что его похвалят. А тут его чуть ли не послали. И он говорит: «ну как же так? Я же, я же…», – рассказала модератор.
Однако Латынина отреагировал без особого сочувствия.
«А вот этот ваш приятель, который стал выражать негодование по этому поводу, разве он не видит, что он стал частью интеллектуальной войны против Украины? Нет? А что ж такое? Это же очень интересная манипуляция людьми, это и есть способ построения секты.
Когда, с одной стороны, вы «отменяете» человека, а с другой – вы запрещаете ему обращать на это внимание. Вы его унижаете, вы его «отменяете», но он ещё может заслужить прощения, если этого не заметить и продолжать всё больше и больше служить.
Но, на самом деле, мне кажется, мы действительно слишком много времени посвятили Украине», – мстительно отвечала Латынина, против которой Зеленский ввёл санкции, несмотря на все её «заслуги» и унижения.
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