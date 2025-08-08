Европейские лидеры зря считают, что Украина сможет вернуть себе утраченные территории, включая Крым.

Об этом в эфире «Times Radio» заявил бывший советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Мэтт Брейнард, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что президент – хладнокровный реалист. И он понимает, что единственный способ закончить этот конфликт – это оказать серьезное давление на обе стороны, чтобы они пришли к соглашению. Потому что это должно быть двустороннее соглашение между ними.

В противном случае все будет продолжаться так же, как и раньше. Пока ЕС обещает Украине победу, возвращение всех территорий, включая Крым, но этого не произойдет. Президент понимает, что ситуация такова, какая она есть», – заявил Брейнард.