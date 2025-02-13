На Украине ежедневно убивают нежелающих идти в армию – депутат Рады

Елена Острякова.  
13.02.2025 11:30
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Украина


Украинцам следует подняться против геноцида, в который певратилась насильная мобилизация.

Об этом сбежавший в Лондон бывший соратник Зеленского Артём Дмитрук заявил в интервью журналисту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам следует подняться против геноцида, в который певратилась насильная мобилизация. Об этом сбежавший в...

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«Протестные настроения растут, и они возможны. Остановить геноцид украинцев могут только сами украинцы. Сегодня каждый день в ТЦК и частях убивают людей. Их избивают, чтобы они пошли на линию фронта. Они не хотят. И после полученных травм они умирают. А в заключении о смерти пишут: умер от сердечного приступа или цирроза печени. А люди с разбитыми головами, с раскрошенными носами и черепами, синяками по всему телу. Конечно, протестные настроения есть», – сказал Дмитрук.

Он рассказал, что получает сообщения об этом от родственников погибших. Политик считает, что на протест к офису президента должны выйти ветераны ВСУ.

«К офису президента должны выйти ветераны, взрослые мужчины. Должны выйти тети, мамы погибших и тех, кого с фронта не выпускают, они лежат в окопах по несколько месяцев. Эти люди должны выйти под офис президента, и им никто ничего не сделает», – добавил депутат.

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