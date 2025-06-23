5 лет или 5 тыс евро: Барщевский пожалел, что защищал экстремиста

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Распространение экстремистских материалов в интернете является более тяжким преступлением, чем физическое насилие.

Об этом полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский заявил в интервью гражданке Израиля, блогерше Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А вы действительно считаете, что воздействие на мозги (а ролик имеет аудиторию) это менее опасно, чем пойти кому-нибудь морду набить? Я считаю, что это более опасно», – сказал Барщевский.

Примечательно, что в 2007 году он вызывался бесплатно защищать некоего Савву Терентьева (на фото) из Сыктывкара, который призвал в ЖЖ публично сжигать полицейских. Тогда Терентьев получил год условно. В 2018 году Европейский суд признал приговор незаконным и присудил «несправедливо обвиненному» компенсации из бюджета РФ в 5 тысяч евро.

Сегодня Барщевский изменил свой взгляд на дело Терентьева и считает, что ему нужно было дать 5 лет реального срока.