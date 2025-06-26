«Зелёные» в Бундестаге требуют перекрыть «российский зомби-трубопровод» во всей Европе

Константин Серпилин.  
26.06.2025 18:26
  (Мск) , Берлин
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Газ, Германия, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Новые газопроводы, такие как взорванный «Северный поток – 2», поддержку которого нужно прекратить насовсем, не нужны для энергоснабжения Европы.

Об этом в Бундестаге заявил депутат альянса «Союз-90»/«Зелёные» Майкл Келлнер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Новые газопроводы, такие как взорванный «Северный поток – 2», поддержку которого нужно прекратить насовсем,...

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«Мерц дал понять, что не видит будущего для СП-2, и я был благодарен Мерцу за это чёткое заявление. Я бы хотел его услышать раньше от Шольца или Меркель.

Теперь ЕС представил предложение о том, как Европа может отказаться от российского газа и нефти. Федеральное правительство должно приложить все усилия в Брюсселе, чтобы, наконец, перекрыть этот газовый зобмби-трубопровод», – вещал Келлнер.

«Вы, дамы и господа, можете внести в это реальный вклад, вы можете проголосовать за наше предложение, чтобы дать чёткий сигнал федеральному правительству в Брюссель – остановите СП-2! Это было бы исправлением прошлых ошибок в отношении «Северного потока». Делайте выводы, поддержите население!», – агитировал «зелёный», партия которого собрала на недавних выборах рекордно низкое количество голосов.

Его поддержал депутат правящего союза ХДС/ХСС Клаус Винер.

«Гер Келнер, я думаю, мы можем вас успокоить. У СП-2 нет будущего. И господин Мерц это очень ясно дал понять», – сказал Винер, партия которого вошла в коалицию с «зелёными» и вероломно нарушила предвыборные обещания своим избирателям.

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