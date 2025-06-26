«Зелёные» в Бундестаге требуют перекрыть «российский зомби-трубопровод» во всей Европе

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Новые газопроводы, такие как взорванный «Северный поток – 2», поддержку которого нужно прекратить насовсем, не нужны для энергоснабжения Европы.

Об этом в Бундестаге заявил депутат альянса «Союз-90»/«Зелёные» Майкл Келлнер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мерц дал понять, что не видит будущего для СП-2, и я был благодарен Мерцу за это чёткое заявление. Я бы хотел его услышать раньше от Шольца или Меркель. Теперь ЕС представил предложение о том, как Европа может отказаться от российского газа и нефти. Федеральное правительство должно приложить все усилия в Брюсселе, чтобы, наконец, перекрыть этот газовый зобмби-трубопровод», – вещал Келлнер.

«Вы, дамы и господа, можете внести в это реальный вклад, вы можете проголосовать за наше предложение, чтобы дать чёткий сигнал федеральному правительству в Брюссель – остановите СП-2! Это было бы исправлением прошлых ошибок в отношении «Северного потока». Делайте выводы, поддержите население!», – агитировал «зелёный», партия которого собрала на недавних выборах рекордно низкое количество голосов.

Его поддержал депутат правящего союза ХДС/ХСС Клаус Винер.