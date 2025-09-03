Зе-офис: Мы не остановим могилизацию, даже если РФ согласится на перемирие

Вадим Москаленко.  
03.09.2025 11:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 671
 
Дзен, Мобилизация, Украина


Даже если Россия согласится на безоговорочное прекращение огня, Украина продолжит насильственную мобилизацию населения для подготовки к следующему этапу войны.

Об этом на канале «Общественное новости» заявил заместитель руководителя офиса Зеленского, экс-командир 93-й ОМБр ВСУ полковник Павел Палиса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится. Какое-то время этот процесс будет продолжаться, потому что это наша обязанность – поддерживать на определённом уровне боеспособность ВСУ. Способность выполнять задачи, которые стоят перед ними», – сказал Палиса.

Он подчеркнул, что не будет даже демобилизации тех, кто уже воюющих больше трёх лет.

«При всём желании, мы не можем отправить домой всех, кто с 2022 года воюет в составе ВСУ. Потому что нужны люди, которые придут к ним на замену.

Это нужно для того, чтобы жизнь на Украине имела такой же вид, какой имеет сейчас» – резюмировал полковник.

