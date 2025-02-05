Заморозка войны приведет к краху украинского проекта – эксперт

Анатолий Лапин.  
05.02.2025 12:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 378
 
Война, Демография, Дзен, Политика, Украина


Завершение конфликта на Украине приведет к тому, что эта страна лишится своей главной нынешней цели.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Завершение конфликта на Украине приведет к тому, что эта страна лишится своей главной нынешней...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Перед нами будет стоять ряд очень серьезных вызовов. Это, прежде всего, демографический кризис, который можно уже называть демографической катастрофой, это не будет преувеличением. Это кризис геополитической проектности, потому что, если Украина не станет членом НАТО, это будет означать кризис этой проектности. То есть одна из основных геополитических целей не достигнута.

Недостижение геополитической цели приводит к кризису проектности. Кризис проектности всегда заканчивается внутриполитическим кризисом и социальной дестабилизацией. То есть это тоже в истории мы это все проходили, как страны, которые оказывались в состоянии кризиса проектности, тем более той, которая являлась базовой.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить