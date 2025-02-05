Заморозка войны приведет к краху украинского проекта – эксперт
Завершение конфликта на Украине приведет к тому, что эта страна лишится своей главной нынешней цели.
Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Перед нами будет стоять ряд очень серьезных вызовов. Это, прежде всего, демографический кризис, который можно уже называть демографической катастрофой, это не будет преувеличением. Это кризис геополитической проектности, потому что, если Украина не станет членом НАТО, это будет означать кризис этой проектности. То есть одна из основных геополитических целей не достигнута.
Недостижение геополитической цели приводит к кризису проектности. Кризис проектности всегда заканчивается внутриполитическим кризисом и социальной дестабилизацией. То есть это тоже в истории мы это все проходили, как страны, которые оказывались в состоянии кризиса проектности, тем более той, которая являлась базовой.
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