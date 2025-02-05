Заморозка войны приведет к краху украинского проекта – эксперт

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Завершение конфликта на Украине приведет к тому, что эта страна лишится своей главной нынешней цели.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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