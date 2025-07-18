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Российские войска за прошлый месяц освободили территорию, по площади превышающую агломерацию британского Манчестера.

Об этом, выступая в палате общин, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия продолжает оказывать давление по всей линии фронта, уделяя особое внимание Сумам на северо-востоке и Покровску на юго-востоке, а также Курску. В прошлом месяце российские сухопутные войска вероятно захватили около 550 квадратных километров украинской территории. Это больше, чем площадь Большого Манчестера. И все же они сталкиваются с постоянными трудностями при попытке захватить укрепленные города, и не могут взять ни одного крупного города уже несколько месяцев», – заявил британский министр.

Он подчеркнул, что Россия наращивает удары дронами.