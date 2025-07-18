За месяц Россия взяла под контроль территорию больше Манчестера – минобороны Британии
Российские войска за прошлый месяц освободили территорию, по площади превышающую агломерацию британского Манчестера.
Об этом, выступая в палате общин, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия продолжает оказывать давление по всей линии фронта, уделяя особое внимание Сумам на северо-востоке и Покровску на юго-востоке, а также Курску. В прошлом месяце российские сухопутные войска вероятно захватили около 550 квадратных километров украинской территории. Это больше, чем площадь Большого Манчестера. И все же они сталкиваются с постоянными трудностями при попытке захватить укрепленные города, и не могут взять ни одного крупного города уже несколько месяцев», – заявил британский министр.
Он подчеркнул, что Россия наращивает удары дронами.
«Россия увеличивает количество беспилотников, запускаемых по Украине. 1900 в апреле, четыре тысячи в мае, пять в июне и уже в этом месяце, в июле, – 3,2. 9 июля был зафиксирован самый крупный воздушный удар за всю войну, когда Россия запустила более 700 беспилотников за одну ночь», – проинформировал Хили.
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